Daniel Piccirillo (Daniel Cosmic), battute fuori luogo ad una fan: l’ex di Amici al centro delle polemiche

L’isolamento ha riscritto le regole della comunicazione, che ha visto in questo periodo il proliferare senza freno di dirette Instagram. Un’idea nata per farsi compagnia, ora diventata una vera e propria strategia comunicativa. Non passa giorno, infatti, che vip, cantanti e addirittura emittente televisive non annuncino una diretta sul noto social network.

In moltissimi hanno aderito all’iniziativa che fa felici i fan, tra questi anche Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, ex alunno di Amici 18 e ora seguito da più di 300mila persone. Da qualche settimana ormai il ragazzo condivide le proprie dirette direttamente con i fan, ma ieri sera è incappato in un grossolano errore che ha scatenato molto polemiche.

Daniel e le battute infelici alla fan

Nel corso di una diretta Instagram Daniel si è trovato a parlare con una fan, evidentemente minorenne, con cui ha intrattenuto una conversazione che in molti casi ha virato sul cibo, in modo no sense. “Cosa fai come hobby oltre a mangiare?”, è stata una delle domande rivolte alla ragazzina, visibilmente disorientata.

“Hai mangiato tua madre?”, “Il tuo ragazzo ideale deve essere commestibile?”. Il tutto mentre collegate c’erano centinaia di persone. Solo dopo la domanda della giovanissima: “Cosa c’entra questo? Perché me lo chiedi’?”, Daniel ha ribadito che stava scherzando, quando però la frittata era già fatta.