Daniela Collu, chi è la presentatrice (momentanea) di X Factor

A X Factor è ormai una veterana, ha condotto per tre anni gli show dopo le puntate principali. Daniela Collu, prima blogger e ora conduttrice radio/televisiva, quest’anno ha provato per la prima volta il brivido del palco centrale, quello dei live del talent show targato Sky. Il collega e titolare Alessandro Cattelan è infatti a casa positivo al Covid, al suo posto è stata scelta la donna.

Romana, 38 anni, laureata in Storia dell’Arte. Autrice di due libri. Nata professionalmente sul web con il blog ‘Staizitta’. Da lì viene notata e inizia la sua carriera prima di autrice televisiva, poi da conduttrice. A x Factor è una presenza fissa ormai dal 2016, quest’anno le tocca l’onere di sostituire il veterano Cattelan, ancora alle prese col virus.

“La squadra di #XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano Alessandro Cattelan che, purtroppo, anche questa sera non potrà essere sul palco – è il messaggio dell’account Instagram di X Factor – Ma chissà che anche questa volta non ci faccia una sorpresa… In attesa del suo ritorno la nostra Daniela Collu, aka @stazzitta, ci guiderà in questo terzo Live che si preannuncia caldissimo!”.

Daniella Collu sarà quindi la protagonista della nuova puntata di X Factor. Dopo aver rotto il ghiaccio nella seconda puntata del live – tenendo il palco senza intoppi – alla romana toccherà la conduzione anche della terza puntata del noto talent show di Sky.