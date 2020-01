Daniele Bossari: chi è il conduttore italiano e marito di Filippa Lagerback

Daniele Bossari è un conduttore televisivo italiano. Nato a Milano nel 1974, ex veejay, è noto anche per essere il marito di un altro personaggio televisivo, la svedese Filippa Lagerback.

Daniele Bossari: chi è, età, altezza, peso, trasmissioni del conduttore italiano. L’amore con Filippa Lagerback e la depressione

Daniele Bossari è alto 1,70 per 60 kg di peso. Diplomatosi al Liceo Artistico, molto presto tenta la fortuna nel settore della radio, debuttando dome Funky Boss a Radio Capital, per poi passare a Rtl 102.5 e infine a Radio Deejay. In contemporanea inizia la carriera televisiva, come conduttore di programmi su Mtv Italia.

A fine anni Novanta approda a Mediaset e conduce Fuego, poi conduce il Festivalbar e Saranno Famosi, il programma diventato poi Amici. Nel 2003 invece passa alla Rai dove conduce Furore e Top of the Pops.

Iniziano anni un po’ più difficili dal punto di vista professionale, fino a quando nel 2017 ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello Vip e diventa poi opinionista per l’Isola dei famosi.

Daniele Bossari è legato dal 2001 alla conduttrice Filippa Lagerback, che è diventata sua moglie di recente, nel 2018. Insieme hanno una figlia, Stella, che è nata nel 2003. Spesso Daniele Bossari ha riferito, in varie interviste, di aver sofferto di una profonda depressione dovuta alla difficoltà nel sopportare le critiche nel suo lavoro.