Daniele Virgili parla coi colleghi: “onoro la divisa”

Daniele Virgili, il vigile ferito è tornato a parlare. E l’ha fatto via radio con i colleghi: “Onoro la divisa, vi voglio bene. Queste sono state le sue parole.

Il giovane agente della polizia locale è stato protagonista, suo malgrado, di un grave incidente sulla via Tiburtina, che gli ha causato l’amputazione di una gamba. Daniele Virgili ha ricevuto l’affetto e la vicinanza da tutti i Gruppi di Roma.

“Onoro la divisa”: Daniele Virgili parla coi colleghi dopo l’incidente

Sono passati 16 giorni dal gravissimo incidente stradale che ha coinvolto tre agenti della polizia locale di Roma Capitale. Daniele Virgili sta meglio, certo, per quanto si possa dire una cosa del genere dopo il calvario che ha vissuto. Quali sono stati i fatti?

Sulla via Tiburtina, il 6 novembre sera un carabiniere fuori dal servizio, ubriaco, ha travolto i vigili che si erano posizionati lì sul posto per i rilievi di un ulteriore incidente. Daniele Virgili, 25 anni, ha avuto la peggio: gli è stata amputata la gamba sinistra. Le sue condizioni, tuttavia, come detto migliorano giorno per giorno e il 21 novembre ha avuto infatti modo di parlare via radio con i suoi colleghi.

Dopo esser stato assunto con l‘ultimo maxi concorso, Virgili a 25 anni è diventato operativo nel giro di appena due mesi. Diplomato all’istituto alberghiero, ha lavorato come cuoco nei migliori ristoranti di Tivoli, poi è stato istruttore in una scuola guida di Bagni di Tivoli. Infine, lo studio per partecipare al concorso che gli ha aperto le porte del Corpo della polizia locale di Roma Capitale. Il 6 novembre il terribile incidente.

Daniele Virgili: “Non vedo l’ora di tornare”

Le sue condizioni di salute sono state critiche, in seguito all’investimento. Daniele ha perso la gamba sinistra, e la destra è stata ricostruita. Oggi, però, il ragazzo sta molto meglio e giovedì ha fatto sentire la sua voce alle colleghe e ai colleghi: “Volevo farvi un grande ringraziamento, tengo duro sono sempre forto e non mollo mai. Non vedo l’ora di tornare, onoro sempre la divisa, voglio ringraziarvi uno a uno. Vi vorrò sempre bene, un abbraccio”.

Il collegamento è avvenuto via radio, dalla sala operativa “Lupa”, dalla quale tutti i Gruppi di polizia hanno potuto salutare ed esprimere affetto a Virgili. Si ricorda che il 12 novembre, in seguito all’incidente che lo ha coinvolto, migliaia di vigili hanno preso parte allo sciopero indetto da praticamente tutte le sigle sindacali e in tanti hanno partecipato al presidio in piazza del Campidoglio.

