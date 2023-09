Danny Masterson, attore Usa condannato per stupro: 30 anni di carcere

(Adnkronos) – L’attore americano Danny Masterson è stato condannato oggi, giovedì 7 settembre, a 30 anni di carcere per lo stupro di due donne. Lo rende noto il New York Times che ricorda come Masterson sia noto, soprattutto, per il suo ruolo nella sitcom ‘That ’70s Show’. A condannarlo è stato il giudice Charlaine F. Olmedo della Corte Superiore di Los Angeles, che ha emesso la sentenza dopo aver ascoltato le dichiarazioni delle donne e aver sentito l’impatto duraturo delle azioni di Masterson sulle loro vite.

“Questa è stata una strada lunga e ardua per le vittime di Masterson”, ha detto in una nota il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascón, aggiungendo che spera che il coraggio delle donne possa essere un esempio per gli altri. ”Non solo sono sopravvissute ai suoi abusi, ma sono anche sopravvissute a un sistema che spesso non è gentile con le vittime” ha concluso.