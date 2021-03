“Dante 700 nel mondo” le iniziative della Farnesina

Un considerevole programma che vede oltre 500 eventi organizzati nell’anno in corso, a sette secoli dalla scomparsa del Sommo Poeta, Dante Alighieri 1321-2021

R. P.

L’appuntamento sarà in streaming mercoledì prossimo 17 marzo. La presentazione di “Dante 700 nel mondo“, che si svolgerà in streaming mercoledì 17 marzo presso la Farnesina, dalle ore 10.00 alle 11.30, alla presenza del Ministro Di Maio, del Segretario Generale Elisabetta Belloni e del comitato scientifico. Più di 500 eventi culturali tra mostre di arti visive, concerti, spettacoli dal vivo, laboratori letterari, letture, podcast, app veicolati dalla rete di Ambasciate, di Consolati e di Istituti Italiani di Cultura.

Nel 2021, anno in cui ricorre il settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale partecipa alle celebrazioni previste in tutto il mondo con una serie di iniziative che coinvolgono la rete delle Rappresentanze all’estero: Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. Il programma, che prende avvio a marzo anche in vista della ricorrenza del Dantedì del 25, durerà fino all’autunno e all’appuntamento con la XXI Settimana della Lingua Italiana nel mondo (18-24 ottobre), anch’essa dedicata al Poeta (“Dante, l’italiano”).

Il ricchissimo programma che vede più di 500 eventi organizzati in tutto il mondo attraverso la rete delle Ambasciate e degli Istituti Italiani di Cultura sarà presentato, tra gli altri, dai rappresentanti del MAECI e da Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri; Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca; Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura; Carlo Ossola, Presidente del Comitato per le celebrazioni di Dante; Giorgio Bacci, Curatore della mostra “Dante Ipermoderno” che vede lavori di artisti contemporanei italiani e internazionali tra cui un’opera in fieri di Mimmo Paladino; Alberto Casadei, Curatore dell’importante progetto dell’Audiolibro realizzato in trentatré lingue dal titolo “Dalla selva oscura al Paradiso”; Marco Martinelli e Ermanna Montanari, ideatori della rappresentazione“Dante nei cinque continenti”; Roberto Rea, nella commissione di valutazione del progetto/bando di arte contemporanea“Cantica21” e dalla scrittrice Bianca Garavelli che presenterà l’installazione multimediale “Inferno 5”. Modera la linguista Lucilla Pizzoli.

L’appuntamento in streaming: mercoledì 17 marzo a partire dalle ore 10 alle ore 11.30 Su youtube.com/MinisteroEsteri