Danyla De Vincentiis: “A Natale l’unico obbligo è stare bene”

Le Feste sono sempre un momento particolare da vivere in famiglia. Tutti intorno a un tavolo per celebrare le festività religiose: un periodo ideale per stare insieme che però, se affrontato male, può rivelarsi una polveriera. La Dottoressa Danyla De Vincentiis, parent coach, intervenendo nel programma “A Casa di Amici” prima di Natale, ha offerto i suoi consigli per trascorrere bene questi giorni di feste in famiglia.

Dottoressa, cosa bisogna fare per stare bene durante le Feste di Natale?

“A Natale l’unico obbligo è stare bene. Incomprensioni e difficoltà non devono compromettere l’ambiente. Preparare al meglio i momenti di festa è fondamentale. Il rispetto dello spazio e delle esigenze altrui non deve essere travalicato. Non bisogna fare sempre tutto insieme, prendersi uno spazio per se stessi è fondamentale. Dobbiamo ritrovare il piacere di vivere le Feste serenamente, trovando il senso del ‘nostro’ Natale, non di quello che ci impongono gli altri”.

Quali sono i comportamenti specifici da assumere?

“Se abbiamo un problema con qualcuno di famiglia, non tiriamolo fuori a Natale! Proviamo a pensare all’affetto per le persone della famiglia, per trascorrere dei giorni sereni. A Natale va tutto bene, ma noi dobbiamo predisporci con uno stato d’animo sereno e tranquillo”.

Come comportarsi con i regali per i figli?

“Deve esserci il buonsenso del genitore. Dobbiamo indirizzare i bambini verso quello che è più consono. Non viviamo questa cosa con il senso di frustrazione: i desideri dei figli non sempre possono essere realizzati”.

La malinconia delle feste, come affrontarla?

“Entriamo in contatto con le nostre emozioni: bisogna viverle ed affrontarle, sono sane per la nostra vita. Raccontiamo aneddoti su chi non c’è più, dando loro un posto ideale alla nostra tavola”.