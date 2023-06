Danyla De Vincentiis: “La diversità dei nostri figli? Va accettata e rispettata”

In occasione del suo ultimo intervento nel programma A Casa di Amici sul Canale 14 di Radio Roma Tv, la parent coach, Danyla De Vincentiis ha parlato di come i giovani oggi si riconoscano in termini precisi e di come i genitori debbano aiutarli nel processo di inserimento nel mondo che li circonda.

“In un momento di grandi libertà sotto diversi punti di vista, non ultima quella sessuale, è importante verificare il modo in cui i giovani decidono di conoscersi. Molto spesso lo fanno dandosi delle etichette, nelle quali trovano la propria identità: ad esempio, pansessuale, gender fluid. Per la nostra generazione sono termini sconosciuti, ma loro cercano la propria identità attraverso queste definizioni. Il rapporto con sé stessi che si crea, mira a far trovare loro un posto definito nella società”.

I genitori come devono raffrontarsi con questa nuova situazione che vivono i propri figli?

“Spesso si trovano di fronte a mondi sconosciuti e talvolta ne possono avere paura. Il comportamento, dunque, è quello di allontanare o rimuovere un certo tipo di diversità”.

Come dovrebbero comportarsi i genitori quando si trovano ad affrontare situazioni particolari?

“La prima cosa da fare è capire, poi accogliere la diversità dei propri figli ed infine accettarla. E ancora, rispettare il modo in cui i nostri figli vogliono amare”.