Danyla De Vincentiis, la Parent Coach che aiuta le coppie a ritrovare le emozioni

L’arrivo dei figli è una grande gioia per la famiglia ma spesso questo lieto annuncio mette in secondo piano la coppia. Di questo argomento si è parlato nell’ultima puntata di “A Casa di Amici“, il programma tv in onda su Radio Roma Television (canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio) con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco e Costanza Fioriti.

All’interno della trasmissione è intervenuta Danyla De Vincentiis, Coach professionista, Parent Coach, laureata in psicologia che all’interno della rubrica del venerdì “l’Angolo del Paret Coach” ha svelato alcuni retroscena del suo prezioso lavoro e delle sue sessioni online, adatte a tutte le età. Subito dopo la presentazione al Parent Coach ha raccontato il suo lavoro: “Di coach se ne parla tantissimo, è un termine inflazionato. In realtà per diventare un coach bisogna seguire una scuola che dà una specializzazione e bisogna iscriversi a delle associazioni di categoria che tutelano il lavoro del coach. Io sono iscritto presso la A.Co.I – Associazione Coaching Italia” e continua: “Io mi sono specializzata nel Parent Coach, un sostegno genitoriale, perché i genitori vanno affiancati nel loro arduo compito di educare i figli. Poi mi trovo spesso a lavorare con le coppie in difficoltà e a creare l’equilibrio nelle famiglie allargate”.

Ma come si superano i momenti difficili in una coppia? Ecco la risposta della Parent Coach Danyla De Vincentiis: “Spesso e volentieri dopo diversi anni dal matrimonio la coppia può avere dei momenti difficili, in questi casi la cosa più importante è ritrovare la coppia. Spesso l’arrivo di figli è una grande gioia per la famiglia ma mette in secondo piano la coppia. Io quello che cerco di fare con le coppie è ritrovare il senso dello stare insieme e questo sicuramente li aiuta a ricominciare a parlarsi e a provare delle emozioni insieme”.