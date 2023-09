Danyla De Vincentiis: “La separazione di una coppia con figli grandi: ecco cosa sapere”

Nel Salotto di Radio Roma TV “A Casa di Amici”, in onda sul Canale 14 del digitale terrestre, torna l’appuntamento con la rubrica dalla parent coach, con Danyla De Vincentiis, che ha affrontato un argomento che riguarda, immancabilmente tutte le famiglie. Stavolta è stato toccato il tema del rapporto fra madre e figli, ovvero la difficoltà di alcune madri di rapportarsi con i propri ragazzi, per eccessivo stress.

A volte le donne, per lo più insoddisfatte, vorrebbero risultare “mamme perfette”: cosa comporta?

È vero, spesso succede. Talvolta il nervosismo porta ad essere scontrosi e questo non aiuta la relazione con il proprio sé ideale. Uno dei problemi che riscontro tra le mie pazienti è che non dedicano tempo a sé stesse e questo non è un bene, poiché non c’è modo di ricaricare le batterie a seguito degli impegni quotidiani.

Cosa bisogna fare per affrontare le situazioni più stressanti?

Il mio consiglio è di instaurare delle routine quotidiane, prestando particolare attenzione al momento del riposo, concedendosi una piccola coccola che può essere rappresentata da una semplice tisana rilassante o mettere delle creme di bellezza, stare insieme al proprio partner in modo diverso… Insomma, trovare il tempo per dedicare attenzioni a sé stesse.

Dunque bisogna imporci sulla “vita” per avere questo atteggiamento verso noi stesse?

Definire i propri spazi, più che imporre le esigenze personali, spiegando le nostre necessità.

Alla “mamma che vorrebbe essere ideale”, cosa consiglieresti in definitiva?

Bisogna imparare a stare bene con sé stesse e questo benessere si riverserà certamente suoi propri figli. È importante porre al centro della nostra attenzione noi stesse: come stai, come sei, non come dovresti essere.