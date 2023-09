Danyla De Vincentiis: “La separazione di una coppia con figli grandi: ecco cosa sapere”

Da lunedì è tornato il Salotto di Radio Roma TV “A Casa di Amici”, in onda sul Canale 14 del digitale terrestre. E puntuale è ripresa anche la rubrica tenuta dalla parent coach, Danyla De Vincentiis, che ha affrontato un argomento interessante che coinvolge migliaia di famiglie, ovvero la separazione coniugale, quando i figli sono già grandi.

Quando la separazione dei genitori avviene quando i figli sono grandi, è un bene?

Non possiamo definire in senso assoluto l’evento come un bene o un male. Sicuramente quando i figli sono piccoli non capiscono certe dinamiche, mentre gli adulti sì. Ma non per questo non significa che questi ultimi non ne soffrano, anzi, possono accusare maggiormente il colpo non condividendo le posizioni dell’uno e dell’altro. Quindi il ruolo del figlio adulto in un contesto di coppia genitoriale in crisi è molto delicato.

Quale può essere il modello di comportamento più funzionale per un figlio in questa situazione?

Avere una sua idea dell’accaduto. Allontanarsi dall’idea di “mamma e papà”, ma vedere queste persone come due adulti che hanno dei problemi a relazionarsi, per capire meglio chi ha paura o chi ha sbagliato. Attraverso questo punto di vista, è possibile capire meglio la situazione per quella che è realmente, nel contesto corretto. Una coppia che si lascia, per un figlio rappresenta un dolore profondo, dover rivedere la sua “favola interiore” che smette di esistere.

I figli spesso fanno fatica a comprendere certe dinamiche. In che modo possono essere aiutati?

Di solito le responsabilità vengono date a chi compie un’azione decisa, come andarsene di casa o alzare la voce, ma questo in realtà non è funzionale a far comprendere al meglio ciò che sta accadendo. Anche il “non dire”, “non fare”, “non decidere”, tendenzialmente porta alla deresponsabilizzazione di un soggetto rispetto all’altro. La non azione, come la non comunicazione, rappresentano scelte che non facilitano la comprensione di ciò che accade.

Quando si è arrivati al limite e non si ha il coraggio di lasciarsi andare, che consiglio daresti per riuscire a mettere un punto?

Bisogna capire che spesso una rottura comporta l’inizio di una nuova vita e dunque la paura di non fare il passo può essere data proprio dall’incertezza che la novità comporta. Trovare il coraggio di ricominciare è spesso gravoso. Il consiglio che posso dare è trovare un supporto, anche psicologico, che ci aiuti a rompere il cordone con l’altra persona e con la vita che si lascia, oltre che l’ideale di un rapporto che finisce.