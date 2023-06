Danyla De Vincentiis: “Le parole che ci condizionano? Bisogna fare delle analisi per capire”

Nuovo intervento all’interno del programma “A Casa di Amici”, su Radio Roma Tv di Danyla De Vincentiis, parent coach professionista con la quale si è parlato delle parole che ci condizionano e di come reagire, andando ad analizzare determinati fattori che possono anche aiutarci a superare traumi del passato, dei quali magari non ricordiamo nemmeno l’esistenza, ma che si celano nel nostro ‘io’ più profondo.

Spesso ci si trova a dover fare i conti con parole che ci condizionano…

“Le prime etichette sono quelle che ci vengono assegnate dagli altri: una di queste potrebbe essere relativa all’altezza… Le parole degli altri ci condizionano anche in base al ruolo, all’affetto e alle aspettative che ci legano a queste persone. Ad esempio: un genitore che dice ‘sei stupido’ al proprio figlio, avrà su di esso conseguenze gravissime nel tempo. Dire invece ‘hai avuto un comportamento stupido’, è qualcosa su cui l’individuo può lavorare, nel senso che può riattualizzare quelle parole e dare loro un significato specifico”.

Che si intende per ‘riattualizzare’?

“Significa portare all’oggi le parole che in passato ci hanno fatto male, rianalizzarle e di conseguenza adeguarle a quello che siamo effettivamente e ciò che rappresentiamo. Differentemente, ricontestualizzare significa prendere decisioni diverse in base alle varie situazioni che viviamo. Questo lo dovremmo fare ogni giorno”.

Come ci dovremmo porre nei confronti delle parole che ci fanno soffrire?

“Dobbiamo dialogare con noi stessi, capire quanto ci sia di vero nelle parole che ci vengono dette, dando loro il giusto peso. A volte diamo valore eccessivo a parole che, toccando corde scoperte, ci infastidiscono, ma che in realtà non dovrebbero rappresentare per noi un problema, andando a curare certe ferite. Dobbiamo analizzare le parole in funzione di ciò che siamo e che siamo stati, per capire i motivi che ci portano a soffrire sentendocele dire”.