Danyla De Vincentiis: “Le parole sono importanti: bisogna fare attenzione ad usarle bene”

Torna ad “A Casa di Amici”, programma in onda sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television, la parent coach Danyla De Vincentiis, specializzata nella risoluzione dei problemi relazionali nella coppia e nella famiglia. Ed è proprio in questi ambiti che molto spesso non si dà il giusto peso alle parole: questo è stato il tema trattato nella puntata di venerdì.

Dottoressa, cosa serve per dare il giusto peso alle parole?

In questo momento particolare, una buona comunicazione è fondamentale. Il giusto peso delle parole nasce proprio da questo concetto. Alla luce di questo diventa essenziale tenere a mente due fattori: la prima è l’intenzione, ovvero, perché voglio comunicare una determinata cosa all’altra persona; la seconda è la responsabilità di ciò che si dice al nostro interlocutore, trovando la giusta dialettica. Non prendere le cose sul personale? È impossibile perché se io dico a un’altra persona “tu sei…”, la sto definendo. Fare ciò può determinare un cambiamento dei rapporti fra due individui.

Come si può allora comunicare nel modo giusto un pensiero?

Capire bene in che modo voglio comunicare, cercando di creare meno ambiguità possibilità. Se parliamo in terza persona, o magari facendo riferimento ad un gruppo, chi riceve il messaggio dovrebbe chiedere chiarimenti su chi è realmente il destinatario del messaggio con domande specifiche tip “Stai parlando di me?”. Inoltre, utilizzare termini psicologici senza conoscerne il vero significato, tipo narcisista, ossessivo etc, sono feedback da non usare. Dosare le parole è fondamentale.

Che consiglio vuoi dare a tal proposito?

Comunicare è un’arma. Se non siamo certi di quello che vogliamo dire o come comunicarlo, è meglio tacere.