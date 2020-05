Dark, Netflix annuncia la terza stagione: data d’uscita fissata al 27 giugno

La terza stagione di Dark, una delle serie più apprezzate del catalogo Netflix, arriverà il prossimo 27 giugno sulla piattaforma streaming. L’annuncio è arrivato con un breve trailer pubblicato sugli account social dell’azienda, che ha fatto felice milioni di fan che aspettavano in trepidante attesa di sapere il prosieguo delle avventure dei protagonisti.

Rotten Tomatoes, uno dei siti più accreditati e credibili per quanto riguarda le serie televisive, ha incoronato Dark come il prodotto più bello apparso su Netflix. Un riconoscimento importante per un progetto tedesco che sin dalla prima uscita ha suscitato prima interesse, poi passione nei numerosissimi fan che da allora seguono con attenzione ogni sviluppo della serie televisiva.

Dark 3, ecco il trailer

Era difficile aspettarsi un trailer chiarificatore e lineare visto il canovaccio adottato da Dark, serie che tratta argomenti come loop e cicli temporali che avvolgono lo spettatore in un alone di mistero catapultandolo in un mondo oscuro e intricato, da cui solo una certosina attenzione può aiutarlo a venirne fuori con la consapevolezza di aver capito ogni passaggio dell’ingarbugliata trama.

Il trailer di lancio della terza stagione di Dark, infatti, mostra i vecchi protagonisti, ne aggiunge di nuovi. Aggiunge elementi nuovi e alimenta il mistero. Senza svelare nulla, accrescendo la curiosità dello spettatore che a partire dal prossimo 27 giugno potrà tornare nella cittadina tedesca per cercare di capire il mistero che l’avvolge.