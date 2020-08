David Silva, che beffa alla Lazio: firma con la Real Sociedad

Tutto fatto, anzi no. La Lazio manda giù inaspettatamente il boccone amaro che di chiama David Silva, campione maturo in uscita dal Manchester City e in odore di maglia biancoceleste.

Sembrava questione di poco per l’illustre rinforzo alla corte di Simone Inzaghi, ma lo spagnolo ha cambiato idea all’improvviso, firmando per la Real Sociedad.

Il centrocampista aveva trovato l’accordo con la società di Lotito, salvo poi ripensarci per ritornare a casa sua, in Spagna.

A dare la notizia è direttamente la società spagnola che ha formulato l’accordo con il centrocampista. “La Real Sociedad ha raggiunto un accordo con David Silva – si legge nel comunicato della società – con il calciatore delle Canarie che giocherà per la squadra del Txuri Urdin per le prossime due stagioni: fino al 30 giugno 2022. Il giocatore, che arriva da svincolato dopo l’esperienza al Manchester City, si aggregherà all’inizio della preparazione per la prossima stagione“.