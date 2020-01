Davos, Trump incalza Greta Thunberg: “profeta perenne di sventura”

L’attivista svedese per l’ambiente Greta Thunberg ha sollecitato i Governi a fare azioni più concrete per combattere la crisi climatica. Intervenendo quest’oggi al World economic forum di Davos, in Svizzera, l’attivista ha spronato i paesi più ricchi a fare di più a sostegno dell’ambiente per aiutare quelli più poveri a migliorare la condizione di vita. “Il clima è diventato un tema di discussione centrale – ha affermato Greta ­– ma di fatto nulla è cambiato perché le emissioni di CO2 non sono state ridotte”.

Pronta la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, presente al meeting di Davos: “Dobbiamo respingere i profeti perenni della sventura. Questo non è il momento del pessimismo. Questo è il momento dell’ottimismo”.

Trump ha colto l’occasione per sottolineare il primato degli Stati Uniti “per la qualità dell’aria e dell’acqua potabile” e annunciare l’adesione degli Stati Uniti al piano che prevede la piantumazione di 1 trilione di alberi.