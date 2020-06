Daydreamer anticipazioni 16 giugno: cosa succede nella puntata di oggi

Convince sempre di più in termini di trama e ascolti Daydreamer – Le ali del sogno, serie televisiva turca che sta andando in onda su Canale 5. La soap opera con il sex symbol Can Yaman ha sostituito nel palinsesto di Canale 5 Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è infatti andata ‘in ferie’ per l’estate, lasciando spazio alla nuova serie televisiva.

La trama di Daydreamer procede spedita tra intrecci e colpi di scena, tipica delle soap opera, che non lasciano tempo allo spettatore di metabolizzare un evento importante che già devono affrontare un nuovo importante cambiamento. Un meccanismo che tiene alta la concentrazione e la curiosità del pubblico. Proprio per questo scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Daydreamer, cosa succede oggi

Le anticipazioni della puntata di Daydreamer di oggi martedì 16 giugno. Can arriva nella copisteria dove vuole realizzare la campagna pubblicitaria per un’importante compagnia aerea. Sulla quale ha messo gli occhi anche Aylin. Il fotografo è accompagnato da Sanem, costretto da Emre.

Un gioco delle parti che porterà a svelare i veri intenti dei protagonisti in gioco. Intanto la puntata di oggi mostrerà la crisi di nervi di Mevkibe, che venuta a sapere dalla parrucchiera di Aysun, la madre di Muzaffer, che circolano voci sulla presunta cattiva pulizia della sua casa, pulisce il proprio appartamento con una cura tale che la porterà ad una crisi che spaventerà il marito.