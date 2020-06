Daydreamer, le anticipazioni: cosa succede oggi 11 giugno

È bastata la prima puntata di Daydreamer – le ali del sogno per accendere l’entusiasmo dei telespettatori. Certo, la presenza di Can Yaman avrà favorito l’interesse del pubblico femminile, ma è stata soprattutto la trama a rendere interessante la prima visione della soap opera turca che andrà avanti per tutta l’estate.

Prima di svelare l’anticipazione della puntata di oggi giovedì 11 giugno è bene fare un piccolo riepilogo della trama. Daydreamer, infatti, racconta la storia di tre giovani. Due fratelli e un’aspirante scrittrice. Can Yaman interpreta il ruolo di un fotografo avventuroso, il fratello è un diligente contabile e i due si imbatteranno nella presenza della giovane che andrà a lavorare nella loro agenzia pubblicitaria.

Daydreamer, le anticipazioni

La puntata di oggi di Daydreamer svelerà un sinistro segreto che l’avvocato di famiglia, Metin, svelerà a Can. I due si incontreranno fortuitamente quando Metin fermerà il fotografo: “Hai due minuti?”, “Certo ti ascolto”, la risposta pronta di Can.

La rivelazione sconvolgerà però il suo sguardo: “Non so se mi conviene dirtelo – inizia Metin – se te lo dico finisco ei guai, se non lo faccio sarà probabilmente peggio. Sono sempre l’avvocato di tuo padre, tradirei la sua fiducia. Tuo padre va in crociera, domani, deve partire. Non girerà il Mediterraneo, va a farsi curare. Ha un’infezione ai polmoni. La situazione è critica ma una cura c’è. Non devi preoccuparti”. Una rivelazione pesante che potrebbe quindi stravolgere il comportamento di Can.