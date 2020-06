Daydreamer: trama e anticipazioni puntate dal 15 giugno al 19 giugno

Sta per tornare l’appuntamento pomeridiano con Daydreamer – Le ali del sogno su Canale 5. Oggi, lunedì 15 giugno 2020, la prima puntata che vede protagonisti una aspirante scrittrice di Istanbul, diventata agente pubblicitaria per un’azienda in difficoltà, e il ribelle di una famiglia potente.

Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni sulle puntate dal 15 giugno al 19 giugno. Cosa accade in anteprima

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Tutto inizia con Sanem che patisce un infortunio a un ginocchio, mentre fugge da casa Divit.

Emre ha ordinato alla ragazza di trafugare dei documenti, che gli servono per dimostrare a Can (Can Yaman) che non gli ha detto una menzogna.

Ma Can nasconde il suo progetto di ideare una campagna pubblicitaria per una compagnia aerea. Lo fa perché ha paura che la spia in azienda possa fare danni, ma suo fratello riuscirà a scoprirlo e informare Aylin.

Ancora una volta, la scelta è quella di impiegare Sanem per il lavoro sporco. Aylin ha intenzione di utilizzare le foto che Can ha fatto alla ragazza per una campagna a favore della figura femminile. In questo modo, vuole ricattare Can e accusarlo di plagio.

Riuscirà Aylin a mettere nei guai Can? Lo scopriremo nelle prossime puntate…