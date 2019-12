Dazi Usa, La Commissione Ue “pronta ad agire in autonomia”

“Con l’annuncio di potenziali dazi o con la loro traduzione nella pratica dobbiamo essere attenti nella scelta delle parole. Quindi, preferisco avere un incontro ben preparato, affrontando i vari problemi che abbiamo e vedere di avere il massimo possibile di situazioni win-win. Sono consapevole che non sarà possibile averle in tutti i campi, ma naturalmente se c’è un risultato negativo in alcuni casi, siamo pronti ad agire autonomamente“.

Ieri il ministro francese Le Maire aveva affermato di ‘averne parlato con la Commissione Ue’ ed oggi a Bruxelles la neo presidente Ursula von der Leyen, ha deciso di anticipare ai giornalisti le intenzioni della Commissione qualora dovesse fallire la trattativa con gli Usa circa l’imposizioni di nuovi dazi. La Leyen è sata infatti molto chiara: “siamo pronti ad agire in autonomia…”

