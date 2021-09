Dazn, blocco nel finale di Napoli-Juve, l’azienda spiega: “Picco d’accessi, ma risolto immediatamente”

L’immagine è diventata nera sul più bello, dopo che Koulibaly, scartato il regalo confezionato da Kean, ha scaraventato in porta la palla che danzava a pochi centimetri dalla linea. Il difensore del Napoli s’è improvvisato fotografo e ha mitragliato una raffica di flash rivolti alla curva napoletana. Una scena divertente, peccato che a vederla non siano stati in molti.

Colpa di un problema che tantissimi utenti hanno riscontrato con Dazn, come dimostra l’hashtag salito subito in tendenza su Twitter. Il motivo è tristemente noto: la piattaforma, al momento, non riesce a soddisfare gli utenti, che lo fanno notare senza remore attraverso una serie di tweet spesso indignati.

L’ultimo episodio è stato registrato sabato, nel corso del big match tra Napoli e Juventus. Il segnale è saltato nel finale di partita, per pochi secondi, e questo ha fatto infuriare i tifosi che hanno scelto Twitter per sfogare la loro rabbia.

Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos, un portavoce di Dazn ha spiegato che il disservizio è stato causato da uno “spike di due minuti”, ovvero “un picco di accesso sulla rete proprio nel momento dell’esultanza per il gol di Koulibaly”. L’azienda ci tiene però a precisare che il problema è stato “immediatamente risolto”.