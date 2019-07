DAZN: da agosto gratis due nuovi canali Sport. Ecco quali, che programmi trasmettono e i grandi eventi

Sensazionale offerta da parte di DAZN per tutti i suoi appassionati fan e utenti. Quale?

E’ in arrivo un vero e proprio regalo, anzi un doppio cadeau per tutti gli appassionati di sport. Una innovazione che li farà davvero felici. Ed è presto detto di cosa si tratta.

DAZN: da agosto gratis due nuovi canali Sport: elenco dei programmi e degli eventi che verranno trasmessi

Ecco cosa succede. In pratica a partire da Agosto 2019 la piattaforma DAZN Italia aggiunge due nuovi canali Sport per tutti gli abbonati. Sono gratis: due canali in più per far felici i clienti. Ma che cosa si vedrà di più? Quali programmi? Ecco i grandi eventi che arriveranno.

DAZN annuncia una collaborazione con la società di servizi Discovery, nota leader dell’intrattenimento di qualità che inserirà nei pacchetti della giovane piattaforma streaming due canali extra gratis: i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

Dunque Eurosport approda su Dazn. I due canali saranno Gratis a tempo indeterminato. Si partirà a vedere i due canali dal 1° Agosto 2019 con le trasmissioni esclusive per gli appassionati sportivi in Italia, Austria, Germania e Spagna.

Eurosport, copre da anni grandi eventi sportivi: dal ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France, la Vuelta di Spagna) al tennis (Australian Open, Roland Garros e US Open).

Non mancano i motori: Formula E, 24 Ore di Le Mans e campionato WTCR. E per l’Italia, c’è anche il basket. Ecco infatti trasmissione dei match della Lega Basket Serie A, l’Eurolega.

E a questo si aggiunge l’insieme degli eventi olimpionici di Tokyo 2020, Pechino 2022 e Parigi 2024 previsti in più di 50 mercati.

Veronica Diquattro Vice Presidente esecutivo Sud Europa di DAZN ha affermato: “L’accordo siglato con Discovery per i contenuti Eurosport in quattro mercati europei, definisce ancora meglio l’impegno di DAZN nel portare i grandi eventi sportivi ad un numero sempre maggiore di tifosi e appassionati, facilmente e a un prezzo accessibile.”, ha detto.

“Al nostro debutto in Italia, quasi un anno fa, gli italiani ci hanno scelto soprattutto per il calcio. Oggi, possiamo proporre ai nostri utenti una ricca offerta che include sempre più sport, con alcune tra le più emozionanti competizioni a livello mondiale, sempre allo stesso prezzo. Siamo felici di questa partnership e lavoreremo per renderla ancora più forte”.

L’offerta di DAZN resta inoltre al prezzo invariato di 9,99 euro al mese per sempre.