Dazn, presidente AgCom: “Istruttoria su misurazione ascolti”

“La questione degli indici di ascolto che attiene alla distribuzione degli introiti pubblicitari è molto delicata”. Lo ha detto il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, nel corso dell’audizione in commissione Trasporti della Camera sulle questioni che regolano la trasmissione delle partite di calcio di serie A da parte di Dazn. Lasorella ha spiegato che “l’autorità ha adottato una delibera che attiene al nuovo processo di digitalizzazione al fine di rilevare le proprie audience in trasparenza. La sfida è la misura della ‘total audience’ che comprende tutti i dispositivi digitali. L’autorità ha stabilito che ci sia una rilevazione uniforme”.

Il presidente dell’Agcom ha spiegato che “attualmente gli ascolti di Dazn sono rilevati da Auditel per la tv e da Nielsen per gli altri dispositivi. La metodologia applicata non è conforme e anche Upa ha manifestato la propria perplessità di fronte a queste misurazioni. Il 9 settembre l’Agcom ha adottato una delibera per verificare i sistemi di misurazione e si riserva di adottare ogni misura per garantire la corretta rilevazione”.

“Nonostante la necessità di monitorare i singoli disservizi, complessivamente si può dire che la questione della tenuta della rete in merito alla congestione e quella della parità di accesso degli operatori sono risolte o in via di risoluzione”, ha proseguito, aggiungendo che ci sarà “un’ulteriore riunione del tavolo tecnico mercoledì 22 settembre”.