DAZN, tutte le partite di calcio gratis per un anno, ecco come fare

DAZN, tutte le partite di calcio gratis per un anno, ecco come...

Appassionati di calcio, tenetevi forte: nell’oceano pressoché infinito delle varie piattaforme che offrono gli incontri di calcio spunta una super offerta che permette di poter vedere tutte le partite di DAZN per un anno a costo zero. Ed è tutto vero: e non ci sono né rischi, né ombre di pirateria.

Ma come funziona? E’ davvero possibile vedere gratis tutte la gare trasmesse da DAZN? Ebbene sì, e il sistema è davvero semplice.

DAZN, tutte le partite di calcio a costo zero: ecco come funziona e come si fa

Arriva davvero la grande offerta di DAZN: questa estate, la nuova piattaforma che permette di vedere la serie A (e non solo) ha deciso di aprirsi alla maggior fetta possibile di pubblico in modo gratuito. Come è possibile? Come si fa? Semplice. Grazie a Sky.

Attraverso infatti la TV satellitare, automaticamente la pay tv streaming è gratis per un anno intero. E’ proprio così.

In queste giornate convulse d’estate, DAZN sta offrendo, nonostante lo stop dei campionati nazionali, due grandi manifestazioni di calcio di primo livello: la Coppa America e la Coppa d’Africa. Queste esclusive stanno rendendo meno amaro lo stop della Serie A e Serie B. Che torneranno ad agosto sia su Sky che su DAN. Ed è in questo senso che si diffonde la grande notizia.

Per l’estate, DAZN propone ai clienti un’iniziativa da non perdere. Chi ama il calcio può attivare una promozione incredibile. La proposta è il frutto dell’accordo che la tv streaming ha messo in piedi con Sky fin dalla scorsa stagione. In virtù di ciò, un selezionato gruppo di clienti può ricevere un anno di contenuti a costo zero.

Si tratta di una sorta di bonus proposto ad alcuni abbonati per via telefonia grazie ai vari call center legati a Sky. La promozione è però vincolata ai clienti con programma Extra. L’abbonamento gratuito di DAZN potrà essere riscattato con un codice coupon, da digitare sulla propria pagina personale del sito ufficiale della tv streaming. Ma non sussistono né vincoli né altre condizioni restrittive.

La promozione poi, prosegue dopo l’anno gratuito. Una volta compiuti i dodici mesi, i contenuti di DAZN saranno disponibili ad un prezzo scontato di 7,99 euro al posto di 9,99 euro.