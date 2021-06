Ddl Zan, Elodie: “Non sono battezzata, grazie ai miei genitori”

“Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata. Grazie”. Elodie, con una story su Instagram, prende una posizione chiara in relazione alla vicenda del Ddl Zan, dopo le notizie secondo cui il Vaticano ha chiesto di modificare il provvedimento. La cantante, già in passato, aveva manifestato in maniera eloquente le proprie opinioni sul tema. Sui social, davanti al no della Chiesa alle unioni gay, aveva affermato: “Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la ‘benedizione’ del Vaticano”.