Ddl Zan, Faraone contro Cirinnà: “Io esposto a lapidazione social”

Ddl Zan, ancora uno scontro tra il senatore Davide Faraone e la senatrice Monica Cirinnà. “La senatrice Cirinnà ha esposto un collega alla lapidazione social, la prego di intervenire”, l’accusa che il presidente dei senatori di Italia Viva, chiedendo l’intervento della presidente del Senato Casellati, rivolge in Aula alla senatrice dem per la pubblicazione di un video dove si vede lo stesso senatore renziano applaudire l’intervento di Matteo Salvini, ieri sera. “Ricordo poi – conclude Faraone – che ieri la pregiudiziale di costituzionalità non è passata solo grazie ai 13 voti di Italia Viva, con il no che è prevalso per 11 voti”.

“In Senato adesso pregiudiziali di costituzionalità su #ddlZan. Il capigruppo di Italia Viva Faraone applaude Salvini che spiega perché la Lega ritiene incostituzionale questa legge. No comment”, il testo di Cirinnà che accompagnava il video.