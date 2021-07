Sul ddl Zan “noi andremo avanti, punto”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, alla Repubblica delle Idee. “Sono straconvinto della bontà delle nostre ragioni e del fatto che le ragioni di chi ci vuole attrarre in un pantano di negoziazioni sono le ragioni di chi vuol fare saltare quella norma e non di chi la vuole migliorare. Salvini e la Lega non hanno alcuna volontà di fare di quella norma una norma migliore, semplicemente non la vogliono”.