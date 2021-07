Ddl Zan, nessun accordo: voto in Aula su calendarizzazione

Fumata nera sul ddl Zan al tavolo dei capigruppo in Senato. Nessun accordo sulle modifiche proposte dal relatore Andrea Ostellari. Come chiesto da M5S-Pd-Iv-Leu oggi l’aula voterà la calendarizzazione del testo in Aula, a partire dalle 16.30, con l’obiettivo di arrivare al voto sulla legge di contrasto all’omotransfobia il 13 luglio prossimo.

“Noi non abbiamo voluto forzare, avremmo avuto i mezzi, noi chiediamo un percorso ordinato per la legge Zan, non possiamo certo dare in questa sede via libera a articoli che snaturano la legge”. Sarebbero le parole della capogruppo del Pd, Simona Malpezzi al tavolo dei capigruppo del Senato, al lavoro sul testo Zan. “Non sono d’accordo con la senatrice Unterberger – avrebbe aggiunto la dem – che parla di articoli che mediano”. “Noi – ricorda – abbiamo accolto l’idea tavolo subordinandola ad una data certa per l’arrivo in Aula”.