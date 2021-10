Ddl Zan oggi al Senato, voto su tagliola: le news

Ddl Zan oggi al Senato, giornata chiave nell’iter del provvedimento a Palazzo Madama, con l’ipotesi di tagliola (leggi) proposta dalla Lega e da Fratelli d’Italia.

10.51 – “Avevo accolto positivamente l’apertura di Enrico Letta su un confronto costruttivo sul ddl Zan. Ma i fatti di queste ultime ore purtroppo non rassicurano. Hanno scelto di non praticare il metodo che ci ha portato a traguardare un risultato importante per il Paese e la vita delle persone, come per le unioni civili. I numeri non sono indifferenti per portare a casa una legge. Il confronto non può essere messo in cantina per sventolare le bandierine politiche. Quando si parla della vita delle persone si ha il dovere di costruire il massimo del consenso intorno ad una legge. Caro Zan tu, sbagliando, ne stai facendo una battaglia di visibilità. Individuando bersagli e mettendo alla gogna persone che ragionevolmente chiedono una seria discussione, come in questi mesi le femministe, per esempio”. Lo afferma la presidente di Italia viva, Teresa Bellanova.

10.43 – Matteo Salvini è atteso in Senato, dove è in corso la discussione generale sul ddl Zan. Il leader della Lega, sarà in Aula, dove in tarda mattinata è atteso il voto chiesto dalla Lega per lo stop all’esame degli articoli della legge, la cosidetta tagliola.

10.33 – “Dobbiamo uscire dal dualismo buoni-cattivi. Io da presidente della commissione ho assistito al verificarsi di una maggioranza ampia che era assolutamente disponibile a trovare una sintesi sull’articolo 1, 4 e 7. Quella maggioranza non è riuscita a trovare l’accordo a causa di chi vuole polarizzare, anziché tutelare le libertà di tutti e cercare le soluzioni per migliorare un testo che qualcuno invece non vuole assolutamente toccare”. Lo ha detto il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari (Lega), parlando in aula nel corso del dibattito sul ddl Zan.

9.54 – Il Ddl Zan è sacrosanto e dovrebbe diventare legge in pochi minuti. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Io penso che serva grande responsabilità. Questo è un disegno di legge sacrosanto dovrebbe diventare legge in pochi minuti invece sono ormai mesi e mesi che se ne discute. E’ un paese in cui ci sono ancora forti discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Questo non è accettabile e dobbiamo ovviamente irrigidire i meccanismi normativi per evitare che queste discriminazioni, in alcuni casi aggressioni – lo abbiamo visto durante questo anno, casi ignobili – si fermino”.

9.38 – “Faccio un accorato appello a Italia viva perché anche con il voto segreto votino per respingere questa tagliola” sul disegno di legge contro l’omotransfobia all’esame questa mattina dell’Aula del Senato. Lo dice Alessandro Zan ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai.

9.25 – “Il presidente Berlusconi mi ha onorato tempo fa della nomina a responsabile del dipartimento Difesa e sicurezza di Forza Italia. La cronaca di questi mesi, è purtroppo piena di episodi di violenza ai danni di persone Lgbt, picchiati perché camminavano mano nella mano, si baciavano, portavano una borsa arcobaleno. Per questo, se Fi dovesse votare il non passaggio agli articoli del ddl Zan, una legge che contrasta proprio odio, discriminazioni e violenze, a malincuore, ma per coerenza, non potrei più mantenere l’incarico affidatomi da Berlusconi”. Lo annuncia Elio Vito.

9.12 – “Spero che la presidente Casellati non conceda il voto segreto sulla cosiddetta tagliola, perchè “se il voto fosse palese” non ci sarebbero problemi. Lo ha affermato Alessandro Zan ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. Con il sì al voto segreto, aggiunge, verrebbe violata “una prassi dell’ex presidente Grasso, che su questo tipo di procedura non ha mai concesso il voto segreto, perchè è un voto procedurale non di merito”.