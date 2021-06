Ddl Zan, per Pd testo in aula così com’è: rumors su franchi tiratori

La convocazione del tavolo è arrivata ma il Pd non ritiene “credibile” l’offerta della Lega. A metà pomeriggio, una nota del Nazareno – che anticipa le dichiarazioni in chiaro del segretario Enrico Letta – definisce “strumentale” l’atteggiamento leghista e “altamente improbabile” un’intesa sul Ddl Zan. La strada dunque per i dem è l’aula con lo stesso testo già approvato alla Camera. “La strada maestra -dicono fonti del Nazareno- è approvare al Senato il testo così com’è uscito dalla Camera, senza modifiche, senza riaprire alcun fronte. Con i voti di Iv la maggioranza c’è”.

Infatti sulla carta i numeri ci sarebbero: Pd-M5S-Leu con Iv è la riproposizione della vecchia maggioranza. Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia, ne è convinto: “Italia Viva voterà il ddl. Lo ha anche detto Renzi oggi”. E parlando con l’Adnkronos smorza l’allarme, lanciato dallo stesso leader Iv, sui voti segreti: “Rischiano di perdere più voti gli altri che noi… C’è un parte significativa di Forza Italia, ma anche qualcuno della Lega, ad essere molto insofferente. Posizioni che non si esprimono in modo palese ma che potrebbero invece manifestarsi proprio nel voto segreto”.

Tuttavia in ambienti parlamentari di palazzo Madama i conti che si fanno sono diversi: “Ci sarebbero almeno 6 franchi tiratori nel Pd e 8 in Iv”, si riferisce. Tesi smentita da Mirabelli: “Il Pd è compatto”. Sebbene in un’assemblea del gruppo Senato con il segretario Letta a maggio alcuni rilievi erano emersi: le senatrici Valeria Fedeli e Valeria Valente e poi Andrea Marcucci, Stefano Collina, Mino Taricco tra i dubbiosi. Rilievi ascoltati da Letta che però aveva concluso la riunione ribadendo la linea del no alle modifiche, “il tempo per un terzo passaggio parlamentare non c’è”.

Al netto dei rumors su eventuali franchi tiratori, tuttavia, il rischio per il ddl Zan di un terzo passaggio parlamentare non è escluso, complici i voti segreti. “Appena arriviamo in aula, la Lega presenta una caterva di emendamenti, alcuni con voto segreto e basta una modifica, anche minima, e il ddl Zan torna alla Camera e poi lì chissà…”, si ragiona in Senato.

Mirabelli che ha seguito il dossier da vicino non è così pessimista, anzi: “Qui si pensa che il voto di default andrebbe contro lo Zan. Io non ne sarei così sicuro…”. Quello di cui invece è sicuro il senatore Pd è che arrivare ad un’intesa sullo Zan sia complicato: “Ad oggi, stando alle cose sentite qui nelle audizioni, mi pare molto difficile trovare una strada comune. Abbiamo sentito giudizi assolutamente inaccettabili e incomprensibili sullo Zan e assistito a 6 mesi di tentativi di affossare il ddl. In questo quadro pensare che arrivino proposte accoglibili, sembra difficile”.

E Letta, parlando in un punto stampa a Milano, è netto: “Io penso che la Lega non sia credibile quando chiede tavoli e confronti, perché la Lega su questo tema ha semplicemente cercato di affossare tutto fin dall’inizio, di fare solo e soltanto ostruzionismo, ha solo tentato di distruggere l’idea stessa che ci fosse un provvedimento come quello. A me questa offerta da parte di Salvini non sembra tanto credibile. Io, come ha detto Draghi ieri, ritengo che il Parlamento sia responsabile”. Ed lì che per il segretario dem ci si confronterà: “In questo momento la cosa migliore è andare in Parlamento e ognuno dirà la sua. La nostra è di approvarlo così com’è”, sottolinea Letta.