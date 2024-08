De Gregori in concerto a Roma: fissata la data

Il 2 settembre, Francesco De Gregori porterà il suo tour estivo, ‘De Gregori dal vivo’, sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma alle ore 21:00. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone, ma rimangono solo gli ultimi posti.

In questo tour, il famoso cantautore romano ripropone le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, affiancato dalla sua band. Il gruppo è formato da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni), con Francesca La Colla come corista.

A partire dal 29 ottobre, De Gregori sarà protagonista di una serie di concerti intimi al Teatro Out Off di Milano, chiamati ‘Nevergreen (perfette sconosciute)’. Ogni serata sarà limitata a 200 spettatori e la scaletta varierà di volta in volta, con ospiti speciali che saliranno sul palco insieme a De Gregori.

Questi concerti offriranno l’occasione di ascoltare alcune delle sue canzoni meno conosciute e raramente eseguite dal vivo, permettendo al pubblico di apprezzare alcune delle gemme nascoste del suo vasto repertorio.