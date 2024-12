De Gregori in concerto a Roma per i 50 anni di Rimmel

Nel 2025 Francesco De Gregori renderà omaggio a Rimmel, l’album pubblicato nel 1975 che ha segnato un’epoca nella musica italiana. Considerato uno dei capolavori assoluti del cantautorato, Rimmel ha lasciato un’impronta indelebile grazie a brani iconici come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la title track Rimmel, che raccontano frammenti di storie poetiche e universali.

Per celebrare i 50 anni di questo disco storico, De Gregori partirà con il tour Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club, un progetto che si svilupperà in tre fasi per offrire al pubblico esperienze uniche in ambienti diversi.

De Gregori, 50 anni di Rimmel a Roma

Il viaggio musicale inizierà nell’autunno del 2025 con una serie di concerti nei teatri italiani, previsti tra ottobre e novembre. Sarà un’occasione per immergersi nella magia di Rimmel e di altri brani del repertorio del cantautore in un contesto suggestivo e raffinato.

A dicembre, il tour farà tappa nei grandi palasport, con spettacoli a Milano e Roma, che promettono emozioni intense grazie alla combinazione di musica e scenografie imponenti. Infine, l’ultima fase del tour porterà De Gregori nei club, tra gennaio e febbraio 2026, per un’esperienza più intima e diretta, dove il legame tra artista e spettatori si farà più stretto e spontaneo.

Il tour rappresenta non solo un omaggio a un album che ha fatto la storia, ma anche un’opportunità per riscoprire l’evoluzione musicale di De Gregori e la sua capacità di parlare al cuore delle persone. Ogni tappa sarà un momento per rivivere l’essenza di Rimmel e per celebrare un artista che continua a essere una delle voci più significative della musica italiana.