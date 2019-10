De Laurentiis su Ibrahimovic: “Più che una suggestione, dipende da lui. Lozano? Ha bisogno di tempo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato di diversi temi, a partire da Lozano: “Quando leggo che Lozano non è forte, mi faccio una risata e mi chiedo: perché sfruculiare il pasticciotto? Lozano viene da un altro calcio e deve conoscere il nuovo allenatore, i compagni e tanto altro. Non ho visto Ancelotti e la squadra stamattina. Con il mister ci siamo visti le due gare delle italiane in Champions”.

“Milik? Chi vorrei al fianco di Mertens stasera? Non entro nel merito perché decide Carlo, sicuramente giocherà Milik perché deve giocare”.

De Laurentiis: “Mertens e Callejon sono super pagati”

De Laurentiis ha poi fatto il punto sulla situazione contrattuale ci Mertens e Callejon: “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Per me sono super pagati per l’età che hanno, se vogliono andare altrove per più soldi non mi opporrò. Gli ho detto che gli riconosco lo stesso stipendio attuale. Hanno due ruoli diversi ed hanno trattamenti diversi, ne riparleremo”.

“Ibrahimovic al Napoli? È un amico, l’ho conosciuto non da calciatore ma da persona normale a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo. L’ho invitato a cena con moglie e figli passando una serata strepitosa. Sul campo sembra qualcuno mentre in libertà è un’altra persona. Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui. Se ne parla da qualche mese”.