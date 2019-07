De Ligt, i motivi per cui ha scelto la Juve: “E’ stata una decisione difficile”

De Ligt è un giocatore della Juventus, l’ufficialità è arrivata in mattinata. Il giovane difensore olandese dopo essere arrivato a Torino martedì sera ha formalizzato il suo passaggio in bianconero e ora è pronto ad una nuova avventura in Italia.

In un’intervista ad Ajax Tv De Ligt ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la Juventus, prendendo la decisione di lasciare l’Ajax dopo 13 anni: “Amo il modo in cui difendono gli italiani e ho fatto la mia scelta basandomi anche su questo. Molti miei modelli del passato sono italiani: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei proseguire ancora. Quando parli di difensori, i nomi a cui si arriva sono questi”.

De Ligt: “La Juve mi ha voluto fortemente”

Lasciare l’Olanda non è stato facile per de Ligt, che racconta i momenti decisivi per la sua scelta: “E’ stato difficile decidere, avevo diverse opzioni, ma bisogna sempre guardare cosa è meglio. Diversi fattori giocano un ruolo. Per me è importante sapere quanto giocherò e quanto il club crede in me. La Juventus ha anche affermato di volermi fortemente. Hanno visto un futuro per me e miglioramenti in determinati aspetti del mio gioco.

Ho giocato qui per 10 anni nel settore giovanile e 3 anni in prima squadra. Ma ora devo fare un altro passo. Per me è emozionante lasciare questo club. Qui ho vissuto momenti belli e tristi. Ma nella vita si arriva sempre a un arrivederci. Mi mancheranno tutti qui ad Amsterdam”, ha concluso il difensore.