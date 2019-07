De Rossi, compleanno e partenza: il Boca Juniors lo aspetta

Sicuramente lo avrà immaginato diverso il suo 36esimo compleanno. Magari a Trigoria, circondato dagli odori di sempre, dal panorama che lo ha accompagnato da tutta la vita. Un allenamento duro per immagazzinare quanta più forza nelle gambe possibile in vista della nuova stagione, poi doccia e a casa con gli affetti e gli amici più cari. Sempre con Roma e la Roma nel cuore.

Daniele De Rossi invece festeggerà il compleanno numero 36 su un aereo direzione Buenos Aires, con Roma solamente alle spalle, per un arrivederci che non avrebbe mai voluto dare. L’ex capitan futuro, rimasto capitano per tropo poco tempo, lascerà la città che gli ha dato tutto per iniziare una nuova avventura al Boca Juniors, squadra con cui chiuderà la sua carriera da calciatore. Il volo per l’Argentina è previsto per oggi, per il suo ritorno a Roma dovrà attendere almeno 7 o 8 mesi.

De Rossi, al Boca come una star

“Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui in Argentina potrai starai benissimo, starai tranquillissimo per la parte del Boca e per la mia parte. Ci vediamo presto. Sappi che quando indossi la maglia di Boca è come quando si scioglie il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio”. Le parole che Diego Armando Maradona ha inviato tramite un messaggio vocale a Daniele De Rossi rendono l’idea di cosa rappresenti il Boca in Argentina, e di quanta attesa ci sia per l’arrivo d DDR.

Il ‘sì’ al Boca è arrivato dopo giorni di riflessione. Alla fine ha avuto la meglio il cuore: De Rossi dopo l’addio alla Roma ha prima pensato di smettere, poi di accettare la proposta della Fiorentina. Alla fine ha deciso di chiudere la carriera nella squadra che ha sempre ammirato. Oggi riceverà l’abbraccio dei tifosi argentini, che gli tributeranno il giusto omaggio per il so 36esi compleanno.