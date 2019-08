De Rossi, l’esordio col Boca Juniors. Gladiatore sul volantino

Non è ancora il momento del primo passo dentro la Bombonera per Daniele De Rossi, ma il suo debutto con il Boca Juniors è già da brividi.

Dopo essere stato accolto come un re all’aeroporto di Buenos Aires, per l’ex capitano della Roma è il momento di scendere in campo contro l’Almagro a La Plata, per la coppa argentina.

La sezione dei tifosi del Boca per l’occasione ha preparato 10mila volantini e adesivi, in cui una caricatura di De Rossi lo ritrae come “gladiatore” con alle spalle il colosseo. Non male come inizio per la nuova avventura del centrocampista italiano.