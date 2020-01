De Rossi si trucca per andare in Curva Sud al derby: il VIDEO

De Rossi al derby, nulla di strano. Almeno fino a pochi mesi fa. D’altronde ne ha giocati parecchi, sempre con la vena gonfia. De Rossi al derby in curva assume però tutto un altro significato. Impossibile viene da pensare. Giusto, ma non se a renderlo irriconoscibile è un trucco e parrucco da cinema.

Ed è proprio quello che deve aver pensato Daniele De Rossi, che per andare a vedere il derby con la Lazio in curva sud si è sottoposto ad una seduta di trucco che gli ha permesso di entrare allo stadio indisturbato. Capelli lunghi, zuccotto e occhiali per non dare nell’occhio. Poi il tifo sfrenato, come un tifoso vero. In curva sud, la stesa che lo ha amato per anni. E che continua a farlo.

Il video di De Rossi che si trucca