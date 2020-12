Deadpool compie 30 anni: e il creatore Rob Liefeld vuole festeggiare

Vale la pena vantarsi di essere un personaggio importante da 30 anni. Soprattutto quando il personaggio è popolare come DeadPool, che spegne 30 candeline quest’anno e il creatore Rob Liefeld è pronto per festeggiare.

Inizierà il 2021 e le celebrazioni riguarderanno una serie in 5 parti, “Making of Deadpool“, sul suo podcast di successo Robservations With Rob Liefeld, come annunciato nel suo comunicato stampa:

“Marvel’s Merc with A Mouth, Deadpool, compie 30 anni!” si legge nel comunicato. “Creato da Rob Liefeld nel 1991, Deadpool è stato un modo per dare nuova vita al franchise dei New Mutants. Il personaggio è diventato rapidamente un personaggio preferito dai fan vendendo milioni di fumetti. Ha anche lanciato un franchise di film con Ryan Reynolds e ha generato migliaia di personaggi derivati ​​come Lady Deadpool, Dogpool, Venompool e altri.”

The Making of DeadPool: ecco di cosa parlerà la serie celebrativa

Per dare il via ai festeggiamenti nel gennaio 2021, Liefeld offrirà un tuffo dietro le quinte nella creazione del personaggio. La serie in 5 parti “The Making of Deadpool” sarà inclusa nel suo podcast di successo Robservations con Rob Liefeld.

La serie offrirà informazioni su come è stato sviluppato il personaggio. Dalle discussioni iniziali con la Marvel al design dei personaggi e oltre. Liefeld svelerà segreti mai ascoltati prima e storie dietro le quinte che tutti i fan dei fumetti non vorranno perdere.

Continuando la celebrazione, Liefeld celebrerà il 30 ° anniversario tornando alla Marvel con una serie di progetti a tema Deadpool. Questi includono un Deadpool Nerdy 30!, uno scatto e una serie di 30 cover celebrative di Deadpool durante tutto l’anno. Includeranno cameo di altre creazioni di Liefeld e potrebbero esserci solo alcuni visitatori a sorpresa di altri personaggi dall’universo Marvel.