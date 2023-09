Decoro Roma – Casini e Leoncini (IV): “Nel Municipio II decine di alberi abbattuti in area vincolata, vergognoso”

“Decine di alberature, cresciute perlopiù spontaneamente nel corso degli anni, sono state abbattute in questi giorni in via Scarpa, nel Municipio II, in un’area sottoposta a vincolo, per realizzare 86 posti auto a uso dell’Università Sapienza. In attesa di capire meglio quale sia stato l’iter amministrativo che ha portato a questo scempio, ci chiediamo come sia possibile anche solo immaginarlo: parcheggi e cemento al posto di alberi, una vergogna. Riteniamo grave che l’Amministrazione, che oltretutto si è sempre definita attenta a questi temi, spendendosi molto, ad esempio, su transizione ecologica e progetto della Ztl, abbia dato il via libera a un’operazione così impattante dal punto di vista ambientale, visto che stiamo parlando di un’area verde di 2.500 mq a ridosso delle catacombe di Sant’Ippolito. Su questo intervento, davvero scellerato dal punto di vista della tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico dell’area, vogliamo vederci chiaro e fare ulteriori approfondimenti perché riteniamo che non siano stati valutati con attenzione tutti i suoi impatti negativi”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max