Decoro Roma – Italia viva: “Episodio di violenza a San Lorenzo, effetto di degrado e abbandono”

“L’episodio di violenza avvenuto la scorsa notte in via dei Volsci, a San Lorenzo – protagonista un 36enne che ha aggredito tre ragazzi a colpi di forbici – ci restituisce, ancora una volta, l’immagine di una città poco sicura, dove sta diventando pericoloso girare la sera, soprattutto in alcuni quartieri. Denunciamo da tempo lo stato di degrado e abbandono in cui versano diverse aree centrali della città che, senza un intervento urgente delle istituzioni, rischiano di trasformarsi in autentiche zone franche. San Lorenzo, purtroppo, teatro in passato di altri tragici e noti episodi di violenza, non è l’unico quartiere interessato da questa escalation. Non basta aumentare la presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini, serve una politica di recupero, valorizzazione e riqualificazione del centro storico che purtroppo questa Amministrazione non ha ancora seriamente avviato, nonostante siano passati due anni dall’inizio della consiliatura. Auspichiamo, a questo fine, anche un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e del Terzo Settore che possono dare, a nostro avviso, un ottimo contributo in termini di idee e azioni concrete”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max