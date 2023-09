Decoro Roma – La Lega: “Stop al degrado, domani manifestazione a Porta Portese, inizia il tour dei quartieri di Roma”

“La Lega ha pronto un pacchetto di misure semplici ed efficaci contro il degrado, a partire da un più attento sistema di prevenzione e controllo, maggiore illuminazione, videosorveglianza e pulizia. Lanciamo una petizione per dire stop alla città del degrado e dell’insicurezza. Partiremo dal quartiere Porta Portese per poi toccare tutti i quartieri e le piazze di Roma, assediati dall’incuria“.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che insieme a Giovanni Picone e a Valeria Campana, rispettivamente capogruppo e coordinatore della Lega del Municipio XII, è promotore dell’iniziativa.

“Saremo in piazza mercoledì 27 settembre alle 17.30. Appuntamento tra via Ettore Rolli e via Carlo Porta, nel cuore di Porta Portese, uno dei luoghi simbolo della piazza e della coesione sociale, della tradizione e del commercio della città, trasformato dall’indifferenza e dal cieco buonismo della sinistra arroccata in Campidoglio nell’ ennesimo avamposto dell’immondizia, dell’illegalità e dell’insicurezza. Chiediamo subito misure utili contro uno scempio che si estende ormai in ogni angolo della Capitale, dal centro alla periferia, un quotidiano insulto ai cittadini onesti e rispettosi delle regole che non è possibile tollerare ancora”, conclude Santori.

Max