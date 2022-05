Decreto energia, Grillo: “No ai competenti della spazzatura”

(Adnkronos) – “Questo mondo dei competenti… I competenti del nulla, del mondo vecchio, i competenti degli inceneritori, dei commissari, della spazzatura. Noi siamo gli incompetenti del nuovo, per renderci autonomi”, dice il garante M5S Beppe Grillo in un video-messaggio, trasmesso nel corso del convengo sulle comunità energetiche.

Il garante pentastellato sbuca da dietro un pannello fotovoltaico e non risparmia attacchi ai giornalisti: “Siete lì a guardare se trovate uno spunto per dire ‘ha preso i soldi o non li ha presi, il Movimento è in crisi o non è in crisi'”. “Ma quante testate giornalistiche, politiche soprattutto” fa notare. “Tecnologiche, di ambiente pochissime. Vi interessa l’ambiente, vi interessa l’energia? Non ci credo, siete lì per il particolare, il gerundio, il congiuntivo per fare i vostri titoloni…” conclude.