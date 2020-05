Decreto Rilancio, Bonus autonomi arriverà in automatico: ecco per chi aumenta a 1000 euro

Stagionali non del turismo, e autonomi senza partita Iva, lavoratori dello spettacolo: ecco che le categorie escluse dagli aiuti arriva in soccorso il decreto Rilancio.

Per loro, il bonus da 600 euro per il mese di aprile , mentre per maggio l’indennità del cura Italia sale a 1.000 euro. Il bonus non arriva a tutti i liberi professionisti. Infatti per avere l’indennità si dovrà dimostrare di aver subito perdite a causa lockdown; mentre i contratti di collaborazione continuativa dovranno essere rimasti senza lavoro.

aggiornamento ore 1.31