Decreto Rilancio, stasera in cdM: ok taglio saldo acconto Irap, stop Imu, bonus vacanze, affitto, baby sitter, Fondo Perduto, ristoro bollette e reddito emergenza

Decreto Rilancio, stasera in cdM: ok taglio saldo acconto Irap, stop Imu,...

Ci siamo. il Decreto Rilancio, altrimenti conosciuto già come Dl Aprile poi slittato a Maggio, sta per arrivare. Mentre siamo tutti in attesa delle parole di Giuseppe Conte agli italiani – in una conferenza stampa che dovrebbe andare di consueto, oltre che nelle tv nazionali anche in streaming e sui social – entro la data di domenica 17 maggio, si fa sempre più chiarezza circa i contenuti del Decreto.

Un ampio pacchetto di misure che prova a fornire strumenti variegati per il sostegno all’economia colpita duramente dalla pandemia del coronavirus. Dopo due mesi di lockdown, tra morti, ricoveri, isolamento e una crisi socio-economica molto ampia, le parole del Premier sui provvedimenti sono molto attese.

Leggi anche: Stop al pignoramento di stipendi e pensioni fino al 31 agosto, spiega la bozza del dl Rilancio

Il Premier in conferenza stampa dovrebbe rivolgere un messaggio agli italiani molto provati dalla crisi e dopo aver chiarito i punti focali del provvedimento, risponderà ad alcune domande dei giornalisti.

Ma cosa contiene, dunque, il Decreto Rilancio? Ecco le ultime novità che emergono oggi 12 Maggio 2020.

Coronavirus decreto Rilancio: accordo su misure, in CdM ecco quali sono

La maggioranza ha trovato l’accordo su praticamente quasi tutte le misure che compongono il decreto di maggio. Nella nuova bozza del decreto Rilancio, infatti, il taglio saldo e acconto IRAP 2020 è per le imprese fino a 250 milioni di fatturato, senza i vincoli sul volume di perdite subite a causa del coronavirus, come si pensava.

Leggi anche: Quando arriva il decreto Rilancio: tutte le ultime news sul dl Maggio

aggiornamento ore 00.19

E poi, ecco tutte le altre novità che il Dl Rilancio dovrebbe contenere, oltre le misure già note:

stop alla prima rata dell’Imu per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari , purchè i proprietari siano anche i gestori delle attività.

per , purchè i proprietari siano anche i gestori delle attività. ulteriori 180 milioni per aiutare chi vive in affitto .

per aiutare chi vive in . Bonus vacanze 2020 in Italia per le famiglie con Isee fino a 50mila euro anziché 35mila.

in Italia per le famiglie con fino a euro anziché 35mila. Platea allargata per i contribuenti che si avvalgono del 730 .

che si avvalgono del . Ecobonus 2020 al 110%: i l superbonus del 110% è stato pensato per aiutare l’economia fortemente segnata dall’emergenza coronavirus e spinto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

l superbonus del 110% è stato pensato per aiutare l’economia fortemente segnata dall’emergenza e spinto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. il Reddito di emergenza ;

; assegnazione di 1,5 miliardi alla scuola e l’impegno a stabilizzare 16 mila insegnanti a settembre.

Leggi anche: DL Rilancio: serve solo un’autocertificazione per ottenere bonus e contributi, ecco come si fa e da quando

aggiornamento ore 7.01

Il Capo del Governo si dovrebbe soffermare sulle linee guida che verranno messe in campo in Europa e potrebbe anche parlare di riaperture anticipate visto che si sta parlando di consentire a bar, ristoranti, parrucchieri, bar, centri estetici di rialzare la serranda già il 18 maggio senza aspettare il 1° giugno.

Il Presidente del Consiglio nel rivolgersi alla Nazione per parlare della manovra economica da 55 miliardi di euro dovrebbe dunque chiarire nel dettaglio quali saranno i sostegni per imprese, lavoratori, famiglie, attività.

Leggi anche: Coronavirus, Fase 2, Fondo Perduto 2020: contributi direttamente sul conto a Giugno, ecco come, cos’è, a chi spetta, Decreto Rilancio da Covid

aggiornamento ore 10.07