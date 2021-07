Decreto Sostegni bis, da Imu a ecobonus auto: misure al vaglio

Dall’esenzione dell’Imu 2021 per i proprietari di case sotto sfratto fino all’ecobonus per le automobili, tamponi per i fragili e misure per la ristorazione collettiva. Questo quanto prevedono gli emendamenti contenuti nel pacchetto dei riformulati al Decreto Sostegni bis all’esame della commissione Bilancio della Camera. Ecco le misure nel dettaglio.

IMU – Esenzione dell’imu 2021 per i proprietari di casa ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020. L’esenzione è valida anche per i proprietari che hanno ottenuto la convalida dello sfratto successivamente al 28 febbraio, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I proprietari di case che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità saranno rimborsati della prima rata imu (scaduta il 16 giugno di quest’anno). Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dell’esenzione dell’imposta municipale, è istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro.

TAMPONI – Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per tamponi gratis le persone ‘fragili’ e con disabilità che a causa delle condizioni di salute non possono vaccinarsi.

ECOBONUS AUTO – Proroga al 31 dicembre dell’ecobonus per l’automotive e rifinanziamento per 300 milioni di euro. Nel dettaglio il rifinanziamento viene distribuito così: 50 milioni per l’acquisto di auto ibride ed elettriche (tra 0 e 60 grammi di Co2 al km), 200 milioni per Euro 6 benzina o diesel (tra 61 e 135 grammi di CO2 al km) e 50 milioni per i veicoli commerciali.

FUNIVIA MOTTARONE – ”Per l’anno 2021 è assegnato un contributo di 500.000 euro al comune di Stresa per far fronte alle esigenze connesse all’incidente della funivia del Mottarone”. La misura è contenuta nel pacchetto degli emendamenti riformulati al decreto legge sostegni bis, all’esame della commissione Bilancio della Camera.



RISTORAZIONE COLLETTIVA – ”Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da covid 19” alle imprese operanti nei settori della ”ristorazione collettiva, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa 100 milioni di euro per l’anno 2021”.



SETTORE WEDDING – Per sostenere le imprese operanti nel settore wedding, horeca, organizzazione di feste e cerimonie arrivano 60 milioni di euro. La proposta di modifica stabilisce che ”al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, vengono stanziati 60 milioni di euro di cui 10 milioni dovranno essere destinati in particolare alle imprese operanti nell’horeca e altri 10 milioni alle imprese operanti nel settore delle feste e cerimonie.

TERZO SETTORE E RSA – Il fondo per il terzo settore riceverà 60 milioni di euro per l’anno 2021. Una quota pari a 20 milioni ”è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto”, a favore degli enti non commerciali di enti religiosi civilmente riconosciuti e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ”che svolgono attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, a favore di anziani non autosufficienti e disabili”.



B&B E ANIMAZIONE – Fondo da 5 milioni di euro a sostegno dei bed & breakfast e delle agenzie di animazione.



LE ALTRE MISURE – Spunta l’istituzione del centro italiano per la ricerca sull’automotive con sede a Torino per incrementare la ricerca per il trasferimento tecnologico e l’innovazione nel settore. Per la costituzione del centro, che sarà una fondazione, vengono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Al via bandi da parte del ministero della Funzione pubblica ai quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti dei ministeri della Giustizia, Cultura e istruzione per contratti a tempo determinato o parziale. Stanziati 60 milioni di euro per lo scopo: 20 milioni nel 2021 e 40 milioni nel 2022.

Niente tassa di ancoraggio per le navi da crociera fino al 31 dicembre 2021 per promuovere la ripresa delle attività turistiche. Per compensare le autorità portuali per il mancato gettito si istituisce un fondo da 2,2 mln di euro presso il ministero dei Trasporti.

Riconoscimento di un contributo per l’Ospedale Gaslini e degli altri Irccs pediatrici come ristoro ai costi sostenuti per il Covid. Lo prevede uno degli emendamenti contenuto nel pacchetto di riformulati al decreto legge Sostegni bis, all’esame della commissione Bilancio della Camera che stanzia a questo scopo 10 mln di euro.

Fondo da 10 mln presso il ministero della Salute per l’accesso ai servizi di sostegno psicologico da parte dei pazienti oncologici e dei giovani.

”Per l’anno 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime, per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali” non può essere inferiore a 500 euro.

”Al fine di assicurare alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità delle prestazioni è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.