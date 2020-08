Deep Purple, oggi 7 agosto esce il nuovo album Whoosh

Dopo 50 anni eccoli ancora sulla cresta dell’onda. I Deep Purple hanno sfidato il tempo e lo hanno vinto. E proprio il tempo, così come la fragilità umana piegata dalle regole dello spazio, è uno degli argomenti trattati dal nuovo album della leggendaria band: ‘Whoosh!’. Oggi venerdì 7 agosto esce l’album numero 21 della storia dei Deep Purple.

L’uscita del nuovo lavoro in studio è stata anticipata da tre singoli: “Throw My Bones” , “Man Alive” e “Nothing At All”: tutti portatori di un messaggio importante. Un tema infatti lega le tracce presenti nell’album: la fragilità dell’essere umano. Dall’emergenza ambientale a quella sanitaria, un concetto onnipresente e diretto.

Ancora Deep Purple

Si scrive Deep Purple, si legge storia del rock. Inevitabile per chi ha scritto capolavori indelebili come Smoke on the water o Highway star. E poco importa se siano passati quasi 50 anni: la band inglese, fondata nel 1968, ha deciso di scendere ancora in pista per portare buona musica e un messaggio importante.

“il mondo sta rischiano grosso”, ha dichiarato il batterista della band Ian Paice. Il riferimento è all’emergenza ambientale che sta affliggendo il pianeta. Un tema importante affrontato con esperienza e innato talento. I Deep Purple sono considerati fra i principali pionieri del genere Hard Rock e tra i precursori dell’Heavy Metal. Ora sono tornati in pista con l’album Whoosh.