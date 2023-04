Def, allo studio aumento assegno unico e misure famiglie

(Adnkronos) – Rafforzare l’assegno unico e le misure per le famiglie con bebè e/o numerose. E’ quanto prevede il Piano nazionale di riforme che accompagna il Def.

“In correlazione con l’attenzione che nella delega fiscale verrà riservata alle famiglie, sono allo studio misure, nel quadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, per aumentare gli importi base dell’assegno unico, aiutare le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose, nonché per superare alcune criticità emerse dopo la prima annualità di applicazione dell’istituto”, si legge.

Il governo intende potenziare i servizi educativi per l’infanzia, promuovere iniziative di conciliazione dei tempi lavoro – famiglia e incrementare i congedi parentali; favorire la diffusione di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte genitoriali. In tale quadro, si ritiene necessario lavorare sia in materia di conciliazione vita-lavoro sia per una maggiore partecipazione delle donne e in particolare delle madri al mercato del lavoro.

“L’obiettivo – si legge nel Pnr – è favorire al contempo la diffusione di un approccio responsabile verso la maternità nelle relazioni di lavoro individuali e collettive, investendo sul welfare aziendale, dove già peraltro esistono best practices che devono essere diffuse, e implementando la destinazione di risorse al sostegno della maternità”.