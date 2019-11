Degustazioni: i ‘dolci tradizionali ottomani’

Interessante evento di presentazione e degustazione dei ‘dolci tradizionali ottomani’, organizzato dall’Istituto Yunus Emre di Roma, qullo che avrà luogo martedì 12 Novembre alle ore 18 allo Yunus Emre Enstitüsü (Centro Culturale Turco), a Palazzo Lancellotti, in via Lancellotti, 18.

L’Istituto Yunus Emre, centro di diffusione della cultura turca, apre le porte dei suoi saloni nella prestigiosa cornice di Palazzo Lancellotti, nel cuore del centro storico di Roma, per divulgare la sua tradizione culinaria, dai dolci più antichi a quelli dell’attuale cucina turca.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune della città di Ordu e con Çatom (ONG), è un’occasione per presentare sia la cultura culinaria turca che il territorio della provincia di Ordu Ünye con i suoi prodotti locali e conseguentemente alimentare interesse turistico verso questa affascinante regione adiacente al mar Nero. All’evento, introdotto dalla Direttrice dell’Istituto Yunus Emre Centro Culturale Turco di Roma Sevim Aktaş, saranno presenti il deputato della città di Ordu Mustafa Hamarat, il sindaco di Ünye Hüseyin Tavli, la presidentessa dell’Associazione delle donne imprenditrici e dell’ONG CATOM Selma Hasdemir, il direttore del Museo di Unye Ihsan Akbulut e uno chef turco che preparerà dal vivo alcune ricette tipiche del Paese.

Max