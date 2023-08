Delega fiscale, le novità della riforma: aliquote Irpef, sanzioni e ‘premi’

(Adnkronos) – Dalla progressiva riduzione dell’Irpef alle tredicesime più pesanti, dai ‘premi’ per i contribuenti modello al pagamento delle tasse con la domiciliazione bancaria e il superamento del superbollo. Con il via libera della Camera in terza lettura, la delega fiscale è legge. Ventitré articoli in tutto, ai quali seguiranno entro 24 mesi i relativi decreti attuativi. Ecco le principali novità.

RIDUZIONE PROGRESSIVA IRPEF E OBIETTIVO ALIQUOTA UNICA. La riforma fiscale prevede la riduzione graduale delle aliquote Irpef da quattro a tre con l’obiettivo finale dell’aliquota unica.

NO SANZIONI PENALI SE AZIENDA COLLABORA. Escludere le sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, per le imprese che aderiscono all’adempimento collaborativo e che hanno avuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.

PIÙ TEMPO RIMBORSI PER CONTRIBUENTI MODELLO. Un emendamento approvato dalla commissione Finanze del Senato prevede il rafforzamento dei regimi premiali per i contribuenti virtuosi, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

PIÙ SOLDI CON TREDICESIMA E STRAORDINARI. Taglio delle tasse della tredicesima mensilità e degli straordinari. Una delle modifiche al ddl introduce, al posto delle aliquote per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima.

MINI-SCUDO PER PAPERONI CHE STANNO ALL’ESTERO. Nei prossimi decreti attuativi il governo dovrà prevedere l’introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e per quelle che la mantengono all’estero ma possiedono in Italia, anche per interposta persona o tramite trust, un reddito complessivo mediamente pari o superiore a un milione di euro.

RID PER ADEMPIMENTI FISCALI. Rid per gli adempimenti fiscali. Un emendamento approvato prevede di estendere le forme di pagamento degli adempimenti tributari, comprendendo anche l’addebito diretto sul conto della banca o altri strumenti di pagamento elettronico.

TASSE AUTONOMI A RATE. Un’altra novità del provvedimento prevede la possibilità di rateizzare gli acconti e saldi dell’Irpef e anche di prevedere una “progressiva ed eventuale” riduzione della ritenuta d’acconto.

SUPERBOLLO VERSO L’ADDIO. Viene inoltre previsto nel ddl “l’eventuale e progressivo superamento” del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata.

E-CIG, STRETTA SU VENDITE ONLINE. Stretta e-cig e nicotine pouches: tra le modifiche approvate la possibilità di acquistare prodotti online ma solo con consegna in tabaccheria o in un negozio di e-cig da indicare al momento dell’acquisto sul web. L’obiettivo è assicurare un maggiore controllo per il contrasto del mercato illecito e per la tutela dei minori.

PIGNORAMENTO CONTI. Salta l’automazione del pignoramento dei conti: alcuni emendamenti approvati in commissione al Senato prevedono solo la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.

POSSIBILE AFFIDARE A PRIVATI RISCOSSIONE CARTELLE DECADUTE. Sarà possibile affidare a soggetti privati la riscossione delle cartelle decadute perché superati 5 anni dall’emissione ma rimesse a riscossione in presenza di novità reddituali e patrimoniali. I soggetti riscossori verranno selezionati tramite una procedura di gara pubblica e riceveranno il pagamento di una commissione in percentuale all’importo riscosso.

DEBITI IRPEF, NIENTE SANZIONI SE PA È IN DEBITO. Nell’adozione dei decreti attuativi della delega fiscale il governo dovrà valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti Irpef regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione.

SENTENZE TRIBUTARIE DIGITALI IN BANCHE DATI APERTE A TUTTI. Le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche dati delle Corti di giustizia tributaria saranno accessibili a tutti i cittadini al fine di garantire parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa.