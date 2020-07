Delitto (im)perfetto: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Delitto (im)perfetto: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare...

Delitto (im)perfetto è una serie crime, in onda sul canale Nove, che tratta in ogni episodio un caso diverso, particolarmente problematico per gli investigatori.

In tutte le puntate, infatti, il delitto sembra orchestrato alla perfezione dall’assassino, mentre per chi deve trovare la soluzione la strada è tortuosa e piena di ostacoli.

Fra false prove e depistaggi, con grande acume e pazienza gli investigatori riescono pian piano a trovare nuovi indizi che danno la svolta alle indagini per trovare il killer.

Delitto (im)perfetto: dove guardare la replica in tv e streaming. Curiosità, anticipazioni sulla puntata

Nella giornata di oggi, 9 luglio 2020, verranno trasmesse due puntate di Delitto (im)perfetto sul Nove. Appuntamento alle 16,12 per il primo episodio, che è intitolato “Affari di famiglia“.

Questo episodio tratta di una donna scomparsa a Dallas, negli Stati Uniti, nel lontano 1991. La particolarità delle investigazioni porterà alla scoperta di diversi segreti indicibili di famiglia.

Il secondo episodio di Delitto (im)perfetto va in onda sempre sul Nove alle 17:03, intitolato “Le luci della ribalta“. In questa puntata, ambientata in California, una ragazza viene trovata morta nel letto di un suo amico, Sam Herr. Dell’eroe di guerra però si sono perse le tracce.

Tutti gli episodi di Delitto (im)perfetto vengono trasmessi a rotazione sul Nove, ma sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Dplay.